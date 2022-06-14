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Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol kulüplerinin Avrupa kupalarındaki rakipleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-23 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin, rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise yarın TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberler

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