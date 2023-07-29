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Futbol: Hazırlık maçı

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Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında Napoli'ye 4-0 mağlup oldu.

Sezon hazırlıklarına İtalya'da devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hazırlık maçında Napoli'ye 4-0 mağlup oldu.

Teofilo Patini Stadı'nda oynanan maçta Serie A'nın son şampiyonu Napoli'nin gollerini 23 ve 27. dakikalarda Victor Osimhen, 64 ve 70. dakikalarda da Giovanni Simeone attı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Trendyol Süper Lig Hatayspor İtalya Spor Haberler

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