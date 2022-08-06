Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, hazırlık maçında konuk ettiği başkentin bir diğer takımı Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, hazırlık maçında konuk ettiği başkentin bir diğer takımı Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Aktepe Stadı'nda yapılan karşılaşmada Ankara Keçiörengücü sahaya Metin Uçar, Muharrem Cinan, Aykut Demir, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Uerdi Mara, Olawoyin, Jurgen Bardhi, Mikail Okyar, Camara ve Bekim Balaj 11'i ile çıktı. Gençlerbirliği'nin 11'inde ise Atalay Gökçe, Metehan Mert, Abdullah Şahindere, Mert Kula, Gökhan Gül, Dmytro, Arda Tuzcu, Musa Şahindere, Zafer Göktuğ Erdem, Sami Gökhan Altıparmak ve Kağan Özkan yer aldı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçın ikinci yarısında Rashad Muhammed'in 65. dakikada attığı golle ev sahibi Ankara Keçiörengücü sahadan 1-0 üstün ayrıldı. Spor AA / Fatih Gazioğlu Gençlerbirliği Ankara Spor Haberler

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