Futbol: Hazırlık maçı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi.
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi.
Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Hüsamettin Yener ve penaltıdan Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarının başında Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Gökbayrak'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamasa da Ege Özkayımoğlu'nun golüyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.
AA / Ali Korkmaz - Spor