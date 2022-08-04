Futbol: Hazırlık maçı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi.

 - Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Hüsamettin Yener ve penaltıdan Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarının başında Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Gökbayrak'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamasa da Ege Özkayımoğlu'nun golüyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title