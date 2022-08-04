Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Göztepe, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor'u 4-1 yendi. Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Hüsamettin Yener ve penaltıdan Yasin Öztekin'in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarının başında Yalçın Kayan'la farkı 3'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, Ahmet Gökbayrak'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamasa da Ege Özkayımoğlu'nun golüyle müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Spor AA / Ali Korkmaz Türkiye Futbol Federasyonu Nazilli Spor Haberler

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