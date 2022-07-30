Futbol: Hazırlık maçı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor'la 3-3 berabere kaldı.

 - Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Sakaryaspor'la 3-3 berabere kaldı.

Sakarya Yeni Atatürk Stadı'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmaya VavaCars Fatih Karagümrük ; Emliano Viviano, Davide Biraschi, Emir Tintiş, Caner Erkin, Burak Bekaroğlu, Jakup Jimmy Durmaz, Matteo Ricci, Münir Levent Mercan, Ahmed Musa, Fabio Borini ve Mbaye Diagne ilk 11'i ile çıktı.

Sakaryaspor ise sahada Cihan Topaloğlu, Isaac Donkor, Oğuz Yıldırım, Ümit Kurt, Hurşit Taşçı, Serkan Odabaşoğlu, Hakan Yavuz, Kaiyne Woolery, Oğuz Kocabal, Burak Süleyman ve Kabongo Kasongo ilk 11'i ile yer aldı.

Atilla Karaoğlan, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Burak Celep hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında Sakaryaspor, Hakan Yavuz'un 8. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Ümit Kurt'un 14. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkaran yeşil siyahlı ekip, 43. dakikada Diagne'nin golüne engel olamadı: 2-1.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün Borini ile 52 ve 54. dakikalarda bulduğu gollere 60. dakikada Ozan Sol'la cevap veren Sakaryaspor, skoru 3-3 yaptı.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlandı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Spor

Fatih Karagümrük Sakaryaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title