Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Giresunspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor, Farouk Miya'nın 14 ve 17. dakikalarda attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci devresinde Giresunspor, 47. dakikada Rijad Bajic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Müsabaka Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Spor AA / Gültekin Yetgin Giresunspor Rizespor Spor Haberler

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