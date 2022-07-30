Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Samgurali Tsqaltubo ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Samgurali Tsqaltubo ile 1-1 berabere kaldı. Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Samgurali Tsqaltubo'nun maçın ikinci yarısında attığı golle karşılaşma 1-1 bitti. Spor AA / Hilmi Tunahan Karakaya Erzurumspor Kulübü Gürcistan Erzurum Spor Haberler

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