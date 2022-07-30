Futbol: Hazırlık maçı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Samgurali Tsqaltubo ile 1-1 berabere kaldı.
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Samgurali Tsqaltubo ile 1-1 berabere kaldı.
Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısı Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Samgurali Tsqaltubo'nun maçın ikinci yarısında attığı golle karşılaşma 1-1 bitti.
AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor