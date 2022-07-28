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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Ümraniyespor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Samgurali Tsqaltubo'yu 3-0 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Ümraniyespor, hazırlık maçında Gürcistan ekibi Samgurali Tsqaltubo'yu 3-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını Ümraniyespor, 10. ve 33. dakikalarda Antonio Mrsic'in attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Ümraniyespor, 47. dakikada Yonathan Del Valle'nin golüyle farkı 3'e yükseltirken, sahadan da 3-0 galip ayrıldı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

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