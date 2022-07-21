Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor hazırlık maçında Tuzlaspor'u 3-1 yendi. Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor hazırlık maçında Tuzlaspor'u 3-1 yendi. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Boluspor ile Karacasu beldesinde kamp yapan Tuzlaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Boluspor, Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç, Landel, Bregu, Batuhan İşçiler, Gökhan Alsan, Gökhan Karadeniz, Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Ozan Papaker ve Nby Oulare ilk 11'i ile çıktı. Tuzlaspor ise sahada Emre Koyuncu, Gökhan Akkan, İbrahim Has, Umut Can Kanber, Mehmet Coşkun, Rotman, Bünyamin Yürür, Toni Games, Mata, Adeneyi ve Tavares ilk 11'i ile yer aldı. Boluspor'un gollerini 45. dakikada Burak Asan, 87. dakikada Furkan Demir ve 90. dakikada Kayamba atarken Tuzlaspor'un tek golünü ise 41. dakikada Umut Can Kanber attı. Karşılaşma Boluspor'un 3-1'lik galibiyeti ile sona erdi. AA / Zafer Göder - Spor Boluspor Bolu Spor Haberler

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