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Futbol: Hazırlık maçı

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Karadeniz ekibi, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile karşılaştı.

Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Giresunspor Gürcistan Erzurum Spor Haberler

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