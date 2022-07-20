Futbol: Hazırlık Maçı Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti. Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısında Ümraniyespor, 11. dakikada Yonathan Del Valle, 19. dakikada da Adel Bettaieb'in attığı golle 2-0 öne geçti. Ümraniyespor, maçın ikinci yarısında 59. dakikada Antonio Mrsic'ın attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yendi. AA / Sagip Sezginer - Spor Erzurumspor Kulübü Erzurum Spor Haberler

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