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Futbol: Hazırlık Maçı

AA - Sagip Sezginer - Spor
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Futbol: Hazırlık Maçı

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısında Ümraniyespor, 11. dakikada Yonathan Del Valle, 19. dakikada da Adel Bettaieb'in attığı golle 2-0 öne geçti.

Ümraniyespor, maçın ikinci yarısında 59. dakikada Antonio Mrsic'ın attığı golle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0 yendi.

AA / Sagip Sezginer - Spor

Erzurumspor Kulübü Erzurum Spor Haberler

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