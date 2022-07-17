Futbol: Hazırlık Maçı
AA - Sagip Sezginer - Spor
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Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, hazırlık maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.
Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını iki takımında golsüz tamamladı.
Ümraniyespor, maçın ikinci yasında 72. dakikada Muammer Denizhan Taşkan'ın attığı golle Giresunspor'u 1-0 yendi.
AA / Sagip Sezginer - Spor