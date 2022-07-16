Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Fk, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi. Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Gaziantep FK ile Ankara Keçiörengücü, tesisin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı 37. dakikada Erkam Reşmen'in attığı golle 1-0 öne geçen Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda daha atak oynayan Gaziantep FK, 71. dakikada Valmir Veliu'yunun golüyle skoru eşitledi. Kırmızı-siyahlı ekip 85. dakikada Alexandru Maxim'in golüyle maçı 2-1 kazandı. Tesiste bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ile teknik heyetleri de karşılaşmayı izledi. AA / Ömer Ürer - Spor Gaziantep FK Futbol Ankara Spor Haberler

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