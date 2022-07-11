Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 1-0 mağlup etti. Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Sivasspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay maça, Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitri Goustas, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare 11'iyle başladı. Sivasspor'un golünü 18. dakikada Isaac Cofie kaydetti. Hazırlık maçıyla Bolu kampını tamamlayan Sivas ekibi, kentten ayrıldı. İkinci kamp dönemi için 15 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak Sivasspor'un 16 Temmuz'da Avusturya'da kampa gireceği öğrenildi. AA / Zafer Göder - Spor Azerbaycan Sivasspor Bakü Spor Haberler

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