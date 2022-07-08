Futbol: Hazırlık maçı Spor Toto Süper Lig takımları Kasımpaşa ile Ümraniyespor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig takımları Kasımpaşa ile Ümraniyespor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı. Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında ev sahibi takımın gollerini Ali Demirel ve Valentin Eysseric kaydetti. Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'da ise fileleri Durel Avounou ile Antonio Mrsic havalandırdı. AA / Emrah Oktay - Spor Ali Demirel Kasımpaşa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: Hazırlık maçı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.