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Futbol: Hazırlık maçı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımları Kasımpaşa ile Ümraniyespor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig takımları Kasımpaşa ile Ümraniyespor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan hazırlık maçında ev sahibi takımın gollerini Ali Demirel ve Valentin Eysseric kaydetti.

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'da ise fileleri Durel Avounou ile Antonio Mrsic havalandırdı.

AA / Emrah Oktay - Spor

Ali Demirel Kasımpaşa Spor Haberler

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