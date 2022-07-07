Futbol: Hazırlık maçı Süper Lig temsilcisi Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig temsilcisi Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının 35. dakikasında İç Anadolu ekibi Cikalleshi'nin attığı golle öne geçti. Müsabakanın 38. dakikasında ise Karadeniz ekibinin Yannick Bolasie ile cevap vermesiyle ilk yarı 1-1 eşitle sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmayınca müsabaka bu şekilde tamamlandı. Konyaspor'un, ikinci hazırlık maçının ardından kentteki yeni sezon hazırlıklarını tamamlayıp yarın kamptan ayrılması bekleniyor. Çaykur Rizespor ise yarın ayrılacağı bayram izninin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için tekrar Erzurum'a gelecek. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Konyaspor Rizespor Spor Haberler

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