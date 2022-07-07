Sivasspor hazırlık maçında Al-Shamal'ı 2 golle geçti - Haberler

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Sivasspor hazırlık maçında Al-Shamal'ı 2 golle geçti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor hazırlık maçında Al-Shamal'ı 2 golle geçti

Hazırlık maçında Al Shamal SC ile karşılaşan DG Sivasspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Hazırlık maçında Al Shamal SC ile karşılaşan DG Sivasspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, ilk hazırlık maçında Katar ekibi Al Shamal SC ile karşı karşıya geldi. Esentepe Otel'in sahasında oynanan mücadeleden Yiğidolar 2-0 galip ayrıldı.

Mücadeleyi Burak Pakkan, Harun Tekin Özkan ve Utku Doğan üçlüsü yönetti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay maça; Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Kaan Onaran, Fredrik Ulvestad, Ziya Erdal, Yunus Emre Konak, Erdoğan Yeşilyurt ve Sinan Kaya11'iyle maça başladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin gollerini 15. dakikada penaltıdan Ziya Erdal ve 31. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.

Mücadeleyi Sivasspor Kulübü As Başkanları Faruk Taşseten ile Elahattin Akyüz de takip etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sivasspor Gerede Katar Bolu Spor Haberler

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