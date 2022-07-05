Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep FK hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi takımlarından F.C. Qabala takımını 2-1 yendi.

Karacasu Beldesi'ndeki bir otelde kamp yapan Gaziantep FK ve F.C. Qabala takımları, bölgedeki bir otelin antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçında Gaziantep FK'nİn gollerini 7. dakikada Papy Djilobodji ve 66. dakikada Alexandru Maxim atarken Qabala'nın tek golünü ise 70. dakikada İsgandarov kaydetti.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmayı Bolu'da bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri ve teknik heyetleri de izledi.

"Transfere ihtiyacımız var "

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Hazırlık maçlarında elde edilen galibiyet ya da mağlubiyetin çok önemli olmadığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Önemli olan istediklerimizi sahaya en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Bugün de arkadaşlarımız bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalıştı. Ama tabii yetersiz. O yüzden kalitemizi daha da artırmamız lazım. Bu da transfere ihtiyacımız var demek oluyor. Onu da inşallah en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ondan sonra takımın zaten gidişatı biraz daha değişmiş olacak. Bugünkü fotoğrafa baktığımızda ilk yarı iyi, ikinci yarı biraz düşük."

Bulut, 8 Temmuz Cuma günü Adana Demirspor ile de bir hazırlık maçı yapacaklarını, bu maçın nerelerde olduklarına yönelik daha iyi bir fikir verebileceğini kaydetti.

Kulüplerin yaşadığı mali sorunlar

Açıklamasında dün akşam çekilen Süper Lig fikstürü ile ilgili de değerlendirmede bulunan Bulut, ilk maçı Sivasspor ile oynayacaklarını, genel olarak fikstürden memnun olduklarını söyledi.

Bulut, kulüplerin transfer çalışmalarında mali sorunlar yaşadığını belirterek, "Ekonomi açısından bütün kulüpler sorun yaşıyor. Biz de aynı şekilde. Yine de bütün takımlar transfer yapmaya çalışıyor. Transferlerin öyle ya da böyle yapılması gerekiyor. Zaten herkesin elinde mevcut kadro var. Her kulübün 3-4 ya da daha fazla transfer yapacağını düşünüyorum. Belki fazlasını yapamayacak." ifadelerini kullandı.