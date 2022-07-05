Futbol: Hazırlık maçı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Hazırlık maçı

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig temsilcisi Konyaspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig temsilcisi Konyaspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını İç Anadolu ekibi, 20. dakikada penaltıdan Cikalleshi ve 28. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Konyaspor, maçın ikinci yarısında ise 54. dakikada Pavicic ve 85. dakikada Rahmanociv'in kaydettiği gollerle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, 7 Temmuz Perşembe günü Çaykur Rizespor ile yapacağı ikinci hazırlık maçının ardından Erzurum'daki kamp programını tamamlayacak.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Erzurumspor Kulübü Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title