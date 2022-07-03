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Futbol: Hazırlık maçı

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, hazırlık maçında Moldova Ulusal Ligi ekiplerinden F.C. Dinamo Auto takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, hazırlık maçında Moldova Ulusal Ligi ekiplerinden F.C. Dinamo Auto takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Kentteki bir otelde kamp yapan Sakaryaspor ve F.C. Dinamo Auto takımları, otelin futbol sahasında hazırlık maçı yaptı.

Hazırlık maçı, 70. dakikada konuk takımdan Bekale Eric Jospin ve 90. dakikada Ümit Kurt'un attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Bolu'da bulunan yerli ve yabancı futbol takımlarının yöneticileri, teknik heyetler ve çok sayıda Sakaryaspor taraftarı izledi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor

Sakaryaspor Moldova Futbol Spor Haberler

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