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Futbol: Hazırlık maçı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 2-0 yendi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi NasaDoge Menemenspor'u 2-0 yendi.

Adnan Süvari Tesisleri'ndeki müsabakanın ilk yarısını Göztepe, 7. dakikada Makana Baku ve 45. dakikada Adis Jahovic'in golleriyle 2-0 üstün tamamladı. İkinci devrede her iki ekibin de skoru değiştiremediği müsabakayı Göztepe 2-0 kazandı.

Futbol: Hazırlık maçı

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Göztepe, Spor, Haberler

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