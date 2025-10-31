Haberler

Futbol Hakemleri Bahis İlişkisiyle Gündemde: İzmir Kulüplerinden Açıklama

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bahis ilişkileri hakkında yaptığı açıklamanın ardından, 152 hakem disiplin kuruluna sevk edildi. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı, adalet ve saygı için temiz oyunun yanında olduklarını belirtti.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hafta başındaki açıklamasının ardından aktif bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakem tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) da konuyla ilgili açıklama yaptı. İzmir takımlarının ortak çatı kuruluşu olan İZVAK, adalet ve saygı için temiz oyunun yanında olduklarını duyurdu. "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, profesyonel hakemlerin büyük bölümünün bahis sistemleriyle ilişkili olduğuna dair açıklaması, Türk futbolu açısından öncelikle derin bir güven krizine işarettir" denilen açıklamada, "Bu durum, sadece bir disiplin ihlali değil, futbol etiğine ve daha da önemlisi toplumsal değerlerimize yönelmiş bir tehdittir. Hakemler oyunun vicdanıdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Onların tarafsızlığı yalnızca bir meslek ilkesi değil, oyunun kutsallığını koruyan ahlaki çerçevedir. Bahis bağlantılarının ortaya çıkmasıyla birlikte, adil rekabet algısı zedelenmiş, taraftarın inancı, sporcuların emeği ve kulüplerin itibarı ciddi biçimde zarar görmüştür. Üzücü biçimde, kamuoyuna yansıyan veriler göstermektedir ki İzmir kulüplerimiz de bu süreçten fazlasıyla etkilenmiştir. Geçmişte alınan bazı hakem kararlarının bugün yeniden tartışılır hale gelmesi, İzmir futbol ailesinde de derin bir hayal kırıklığı yaratmış, adil rekabet ortamı gölgelenmiştir. Fair-Play, yalnızca sahadaki kurallar bütünü değil, yaşamın her alanında onurun ve erdemin ortak dilidir. Gerçek başarının; zorlu mücadele koşullarında ve kazanma baskısı altında dahi doğru olanı yapabilmekte ve daima doğrudan yana olmakta saklı olduğuna inanıyoruz. Biliyoruz ki bu anlayış, ancak oyunun bütün paydaşlarının aynı duyguyu ve etik değerleri paylaşmasıyla anlam kazanacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları ile ortaya çıkan güncel durum, hakemlik sisteminin yeniden yapılandırılması ve adil oyun kültürünün güçlendirilmesi adına yeni bir başlangıç fırsatı olarak değerlendirilmelidir. İzmir'in futbol kulüpleri ve futbol ailesi; adaletin ve saygının yeniden tesisi için bu değerlere olan bağlılığını korumaya, sporun birleştirici gücünü savunmaya ve temiz oyunun yanında durmaya devam edecektir."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
