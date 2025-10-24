Futbol: Haftanın programı
Futbolda Trendyol Süper Lig'e 10, Trendyol 1. Lig'e 11, Nesine 2. Lig'e 10, Nesine 3. Lig'e ise 8. hafta müsabakalarıyla sürecek.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne milli maçlar nedeniyle ara verildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
Yarın:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
16.00 Erzurumspor-Eminevim Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)
20.00 Özbelsan Sivasspor-Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
Yarın:
13.30 SMS Grup Sarıyer-Manisa FK (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor (Yeni Adana)
16.00 Atko Grup Pendikspor-Serikspor (Pendik)
19.00 Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
26 Ekim Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Esenler Erokspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Arca Çorum FK-Boluspor (Çorum Şehir)
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-İstanbulspor (Diyarbakır)
19.00 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup:
Yarın:
13.00 Yeni Malatyaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Yeni Malatya)
15.00 Aliağa Futbol-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Aliağa Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Adanaspor (TCDD Ankara Demirspor)
17.00 Fethiyespor-Granny's Waffles Kırklarelispor (Fethiye İlçe)
19.00 Bursaspor-Muşspor (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
26 Ekim Pazar:
13.00 Mardin 1969 Spor-Isbaş Isparta 32 Spor (Kızıltepe İlçe)
14.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Merkez Spor Kompleksi)
15.00 Güzide Gebzespor-Menemen FK (Aleattin Kurt)
15.00 Somaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Soma Atatürk)
Beyaz Grup:
Yarın:
14.30 Adana 01 FK-Muğlaspor (Ali Hoşfikirer)
15.00 Altınordu-Karacabey Belediyespor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)
15.00 Sultan Su İnegölspor-Kepezspor (İnegöl ilçe)
19.00 MKE Ankaragücü-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Eryaman)
26 Ekim Pazar:
13.00 Merkür Jet Erbaaspor-Bucaspor 1928 (Erbaa İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.30 İskenderunspor-Beykoz Anadoluspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Karaman FK (Bayrampaşa Çetin Emeç)
19.00 Seza Çimento Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Elazığ)
Nesine 3. Lig
1. Grup:
Yarın:
14.30 Karalar İnşaat Etimesgutspor-Galataspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Çorluspor 1947-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (General Basri Saran)
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Yalova FK 77 (İBB 100. Yıl)
15.00 Bulvarspor-Edirnespor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Silivrispor-Astor Enerji Çankayaspor (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Bursa Nilüfer Futbol-Bursa Yıldırımspor (İbrahim Yazıcı Nilüfer)
26 Ekim Pazar:
14.30 Polatlı 1926 Spor-İnegöl Kafkasspor (Polatlı İlçe)
15.00 Kestel Çilekspor-İnkılap Futbol (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
2. Grup:
Bugün:
14.00 Ağrı 1970 Spor-Niğde Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
16.00 Malatya Yeşilyurtspor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor (Yeni Malatya)
Yarın:
13.00 12 Bingölspor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Bingöl Şehir)
14.00 Karaköprü Belediyespor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Faruk Çelik)
14.30 Silifke Belediyespor-Mdgrup Osmaniyespor (Silifke Şehir)
14.30 Kırıkkale FK-Erciyes 38 Futbol (Başpınar)
26 Ekim Pazar:
14.00 Kilis 1984 A.Ş.-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (7 Aralık)
14.30 Suvermez Kapadokyaspor-Diyarbekirspor (Suvermez Köyü Fikret Tunca Spor Kompleksi Çim Saha)
3. Grup:
Yarın:
13.00 Fatsa Belediyespor-Giresunspor (Fatsa İlçe)
14.00 Artvin Hopaspor-52 Orduspor (Arhavi İlçe)
19.00 Orduspor 1967 A.Ş.-TCH Group Zonguldakspor (Yeni Ordu)
26 Ekim Pazar:
14.00 Sebat Gençlikspor-Düzce Cam Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Çayelispor-Amasyaspor (Çayeli İlçe)
14.00 1926 Bulancakspor-Karabük İdmanyurdu (Bulancak İlçe)
14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Tokat Belediyespor (Şehit Vefa Karakurdu)
4. Grup:
Yarın:
15.00 Oktaş Uşakspor-Tire 2021 FK (Uşak 1 Eylül)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Söke 1970 Spor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Nazillispor-Kütahyaspor (Didim Atatürk)
19.00 Denizli İdmanyurdu Gürellerspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Denizli Atatürk)
26 Ekim Pazar:
15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Alanya 1221 Futbol (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)
19.00 İzmir Çoruhlu FK-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)
19.00 Altay-Karşıyaka (Alsancak Mustafa Denizli)