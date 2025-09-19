Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 6, Nesine 2. Lig'de 5, Nesine 3. Lig'de de 3. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)

Yarın:

17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

14.30 Serikspor-Bandırmaspor (Aktepe)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)

17.00 İstanbulspor-Arca Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Atakaş Hatayspor-Boluspor (Mersin)

Yarın:

16.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sipay Bodrum FK (Aktepe)

16.00 İmaj Altyapı Vanspor-Özbelsan Sivasspor (Van Atatürk)

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor (Yeni Adana)

21 Eylül Pazar:

16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor (Stat henüz açıklanmadı)

19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

21 Eylül Pazar:

14.00 Muşspor-Somaspor (Muş Şehir)

15.00 KCT 1461 Trabzon FK-Fethiyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor (Yeni Malatya)

16.00 Aliağa Futbol-Ankara Demirspor (Aliağa Atatürk)

16.00 Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Bolluca)

16.00 Adanaspor-Bursaspor (Yeni Adana)

16.00 Granny's Waffles Kırklarelispor-Menemen FK (Kırklareli Atatürk)

18.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Güzide Gebze SK (Mersin)

19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Isparta Atatürk)

Beyaz Grup:

21 Eylül Pazar:

15.30 GMG Kastamonuspor-Sultan Su İnegölspor (Gazi)

15.30 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Bucaspor 1928 (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-MKE Ankaragücü (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Altınordu-Seza Çimento Elazığspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

19.00 Batman Petrolspor-Adana 01 FK (Batman)

19.00 Karacabey Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 Karaman FK-İskenderunspor (Yeni Karaman)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Merkür Jet Erbaaspor (11 Nisan)

19.00 Muğlaspor-Kepezspor (Bodrum İlçe)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

16.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Bulvarspor (Silivri Müjdat Gürsu)

21 Eylül Pazar:

14.00 Etimesgut SK-Polatlı 1926 SK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Çorluspor 1947-Bursa Nilüfer Futbol (General Basri Saran)

16.00 İnkılap Futbol-Silivrispor (Silivri Müjdat Gürsu)

16.00 Galata SK-Küçükçekmece Sinopspor (İBB Beyoğlu)

16.00 İnegöl Kafkas SK-Yalova FK 77 SK (İnegöl İlçe)

16.00 Bursa Yıldırım SK-Edirnespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

19.00 Astor Enerji Çankaya SK-Kestel Çilek SK (Osmanlı)

2. Grup:

21 Eylül Pazar:

14.00 Kırıkkale FK-Suvermez Kapadokyaspor (Başpınar)

14.00 12 Bingölspor-Malatya Yeşilyurt SK (Bingöl Şehir)

14.00 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Ağrı 1970 SK (Kırşehir Ahi)

14.00 Erciyes 38 Futbol-Silifke Belediyespor (RHG Enertürk Enerji)

14.00 Diyarbekirspor-Mdgrup Osmaniyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)

14.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

15.30 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Karaköprü Belediyespor (Kızıltepe İlçe)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kilis 1984 (Niğde 5 Şubat)

3. Grup:

21 Eylül Pazar:

14.00 Artvin Hopaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Arhavi İlçe)

14.00 Fatsa Belediyespor-Sebat Gençlikspor (Fatsa İlçe)

14.00 Pazarspor-Orduspor 1967 (Pazar İlçe)

14.00 Tokat Belediyespor-Amasyaspor (Erbaa Yeni İlçe)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Karabük İdmanyurdu (Düzce Şehir)

14.00 Zonguldakspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor (Karaelmas K. Köksal)

19.00 Giresunspor-1926 Bulancakspor (Çotanak)

19.00 52 Orduspor-Çayeli SK (Yeni Ordu)

4. Grup:

21 Eylül Pazar:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Oktaş Uşakspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Söke 1970 SK-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri (Didim Atatürk)

16.00 Kütahyaspor-Afyonspor (Dumlupınar)

19.00 Tire 2021 FK-Alanya 1221 Futbol (Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

19.00 Karşıyaka-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Denizli İdmanyurdu Güreller SK-Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Nazillispor (Prof. Dr. Fethi Heper)

19.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-İzmir Çoruhlu FK (Bornova Aziz Kocaoğlu)