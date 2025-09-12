Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 5, Nesine 2. Lig'de 4, Nesine 3. Lig'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Yarın:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

14 Eylül Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

17.00 Esenler Erokspor-Atakaş Hatayspor (Esenler Erokspor)

20.00 Sipay Bodrum FK-Adana Demirspor (Bodrum İlçe)

Yarın:

16.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Eminevim Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Özbelsan Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Arca Çorum FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Çorum Şehir)

14 Eylül Pazar:

16.00 Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Serikspor (Iğdır Şehir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atko Grup Pendikspor (Diyarbakır)

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.30 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Merkez Spor Kompleksi)

15.30 Mardin 1969 Spor-Aliağa Futbol (Kızıltepe İlçe)

16.00 Kuzey Boru 68 Aksaray Belediyespor-Adanaspor (Dağılgan)

16.00 Ankara Demirspor-Somaspor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Güzide Gebze SK-KCT 1461 Trabzon FK (Aleattin Kurt)

16.30 Granny's Waffles Kırklarelispor-Muş SK (Kırklareli Atatürk)

19.00 Fethiyespor-Yeni Malatyaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Bursaspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

19.00 Menemen FK-Isbaş Isparta 32 SK (Menemen İlçe)

Beyaz Grup:

Yarın:

15.30 Merkür Jet Erbaaspor-Karaman FK (Erbaa İlçe)

16.00 İskenderunspor-Karacabey Belediyespor (Kırıkhan İlçe)

16.00 Adana 01 FK-Altınordu (Ali Hoşfikirer)

16.30 Beykoz Anadoluspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Kepezspor-GMG Kastamonuspor (Kepez Hasan Doğan)

16.30 Sultan Su İnegölspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (İnegöl İlçe)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Batman Petrolspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)

19.00 Bucaspor 1928-Muğlaspor (Yeni Buca)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Elazığ)

Nesine 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

17.00 Yalova FK 77-Galata SK (Yalova Atatürk)

17.00 Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri (Bolluca)

17.00 Silivrispor-Çorluspor 1947 (Silivri Müjdat Gürsu)

17.00 Kestel Çilek SK-Polatlı 1926 SK (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

19.00 Astor Enerji Çankaya SK-Bursa Yıldırım SK (Osmanlı)

14 Eylül Pazar:

17.00 Bursa Nilüfer Futbol-Etimesgut SK (İbrahim Yazıcı Nilüfer)

17.00 Edirnespor-İnegöl Kafkas SK (Edirne Şehir)

17.00 Bulvarspor-İnkılap Futbol (Sancaktepe 15 Temmuz)

2. Grup:

Yarın:

15.00 Hacettepe T.Metal 1963 Spor-Diyarbekirspor (Başpınar)

15.00 Osmaniyespor-Erciyes 38 Futbol (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

15.00 Silifke Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Silifke Şehir)

15.00 Karaköprü Belediyespor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Faruk Çelik)

15.00 Ağrı 1970 SK-12 Bingölspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Malatya Yeşilyurt SK-Kırıkkale FK (Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha)

19.00 Niğde Belediyesispor-Kahramanmaraşspor (Niğde 5 Şubat)

14 Eylül Pazar:

15.00 Kilis 1984-Suvermez Kapadokyaspor (7 Aralık)

3. Grup:

Yarın:

14.30 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Sebat Gençlikspor-Artvin Hopaspor (Ortahisar Yavuz Selim)

15.00 Zonguldakspor-Düzce Cam Düzcespor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Karabük İdmanyurdu-Tokat Belediye SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Amasyaspor-52 Orduspor (12 Haziran)

15.00 Smart Holding Çayelispor-Giresunspor (Çayeli İlçe)

15.00 1926 Bulancakspor-Pazarspor (Bulancak İlçe)

19.00 Orduspor 1967-Fatsa Belediyespor (Yeni Ordu)

4. Grup:

Yarın:

15.00 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Prof. Dr. Fethi Heper)

17.00 Kütahyaspor-Karşıyaka (Tavşanlı Ada)

17.00 Ülkea Nazillispor-Denizli İdmanyurdu Güreller SK (Didim Atatürk)

19.00 Altay-Ayvalıkgücü Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Balıkesirspor-Tire 2021 FK (Balıkesir Atatürk)

19.00 İzmir Çoruhlu FK-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazar:

15.00 Alanya 1221 Futbol-Söke 1970 SK (Alanya Milli Egemenlik)

19.00 Afyonspor-Oktaş Uşakspor (Zafer