Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 4, Nesine 2. Lig'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig:

Bugün:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

Yarın:

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)

21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)

21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)

31 Ağustos Pazar:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)

19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (Pendik)

21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)

21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)

16.00 Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor (Batman)

16.30 68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Dağılgan)

17.00 Kırklarelispor-Adanaspor (Kırklareli Atatürk)

17.00 Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol (Gebze Alaettin Kurt)

19.00 Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol (Menemen İlçe)

19.00 Fethiyespor-Somaspor (Fethiye İlçe)

19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Muşspor (Isparta Atatürk)

19.00 Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)

Beyaz Grup

Yarın:

14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)

15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

16.30 İskenderunspor-Altınordu (Kırıkhan İlçe)

16.30 Adana 01 FK-MKE Ankaragücü (Ali Hoşfikirer)

17.00 Kepezspor-Karaman FK (Kepez Hasan Doğan)

17.00 Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor (İnegöl

İlçe)

19.00 Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Buca)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Erzincan 13 Şubat Şehir)

31 Ağustos Pazar:

17.00 Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)