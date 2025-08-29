Futbol: Haftanın programı
Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de 4, Nesine 2. Lig'de ise 2. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Trendyol Süper Lig:
Bugün:
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
Yarın:
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
31 Ağustos Pazar:
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)
Trendyol 1. Lig
Bugün:
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)
21.30 SMS Grup Sarıyerspor-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
31 Ağustos Pazar:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Özbelsan Sivasspor (Pendik)
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)
Nesine 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
16.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Yeni Malatyaspor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
16.00 Mardin 1969 Spor-Ankara Demirspor (Batman)
16.30 68 Aksaray Belediyespor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Dağılgan)
17.00 Kırklarelispor-Adanaspor (Kırklareli Atatürk)
17.00 Güzide Gebze SK-Aliağa Futbol (Gebze Alaettin Kurt)
19.00 Menemen FK-Arnavutköy Belediyesi Futbol (Menemen İlçe)
19.00 Fethiyespor-Somaspor (Fethiye İlçe)
19.00 Isbaş Isparta 32 SK-Muşspor (Isparta Atatürk)
19.00 Bursaspor-KCT 1461 Trabzon FK (Atatürk Spor Kompleksi Matlı)
Beyaz Grup
Yarın:
14.30 Merkür Jet Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)
15.00 Sincan Belediyesi Ankaraspor-Muğlaspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
16.30 İskenderunspor-Altınordu (Kırıkhan İlçe)
16.30 Adana 01 FK-MKE Ankaragücü (Ali Hoşfikirer)
17.00 Kepezspor-Karaman FK (Kepez Hasan Doğan)
17.00 Sultan Su İnegölspor-Karacabey Belediyespor (İnegöl
İlçe)
19.00 Bucaspor 1928-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor (Yeni Buca)
19.00 Anagold 24Erzincanspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri (Erzincan 13 Şubat Şehir)
31 Ağustos Pazar:
17.00 Beykoz Anadoluspor-GMG Kastamonuspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)