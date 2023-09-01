Futbol: Haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ile 1. Lig'de dördüncü hafta karşılaşmaları bugün, TFF 2. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Futbolda Trendyol Süper Lig ile 1. Lig'de dördüncü hafta karşılaşmaları bugün, TFF 2. Lig'de ikinci hafta karşılaşmaları yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

Yarın

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)

3 Eylül Pazar:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor (Beşiktaş Park)

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor (Mersin)

Trendyol 1. Lig

Bugün

21.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

Yarın

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor ( Spor Toto Akhisar)

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahlatcı Çorum FK-Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Altay-Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK (11 Nisan)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın

20.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucaspor 1928 (Mersin)

20.00 Karacabey Belediyespor-Bursaspor (Karacabey M.Fehmi Gerçeker)

3 Eylül Pazar

16.00 1461 Trabzon FK- Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Diyarbekirspor-Serik Belediyespor (Diyarbakır)

16.00 Bitexen Vanspor-Adıyaman FK (Van Atatürk)

16.30 Ankaraspor-Ankara Demirspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

17.00 Nazilli Belediyespor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Nazilli İlçe)

20.00 Esenler Erokspor-Weecoins Kırklarelispor (Eseneler Erokspor)

4 Eylül Pazartesi

20.00 Hes İlaç Afyonspor-Kırşehir Futbol SK (Zafer)

Kırmızı Grup:

3 Eylül Pazar

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Etimesgut Belediyespor (Iğdır Şehir)

16.30 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Uşakspor (Dağılgan)

16.30 GMG Kastamonuspor-Anagold 24Erzincanspor (Gazi)

16.30 Düzcespor-Belediye Derincespor (Düzce Şehir)

17.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Maltepe Hasan Polat)

17.00 İnegölspor-Fethiyespor (İnegöl İlçe)

17.00 Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Soma Atatürk)

20.00 Menemen FK- Isparta 32 Spor (Menemen İlçe)

20.00 Denizlispor-Karaman FK (Denizli Atatürk)