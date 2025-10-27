Futbol Gündemi ve Önemli Etkinlikler
Bugün Türkiye'de futbol gündemi hareketli. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu basın toplantısı düzenleyecek, Süper Lig'de heyecan dolu maçlar oynanacak. Ayrıca, A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova ile mücadele edecek. Gençlik ve Spor Bakanı da önemli bir lansmana katılacak.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
11.00 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu futbol gündemine dair bir basın toplantısı düzenleyecek.
SÜPER LİG
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
FENERBAHÇE
13.00 Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın öğrencilere destek konusundaki projesi Gaziantep FK maçı öncesi Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devam edecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah- beyazlılar yapacağı antrenman ile hazırlıklarına başlayacak.
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI
18.30 UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş karşılaşmasında Kosova'yı İzmir'de konuk edecek olan A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası basın toplantısı düzenleyecek.
19.00 A Milli Takım, maçın hazırlıklarını da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (Gürsel Aksel Stadyumu)
BAKAN BAK
11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara'da Gönüllülük Strateji Belgesi ve GönüllüyüzBİZ Proje Destek Çağrısı Lansman Programı'na katılacak.
TAEKWONDO
Dünya Büyükler Taekwondo Şampiyonası Çin'de devam edecek.