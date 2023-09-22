Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imza töreni (1)

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında Futbol Gelişim Projesi İş Birliği Protokolü imzalandı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yöneticileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Uzun zamandır Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla oldukça önemli bir proje üzerinde çalışıyorduk. Sayın bakanlarımızın kıymetli destekleriyle kısa bir sürede tamamladık. Bugün sizlerin huzurunda futbol gelişim projesi iş birliği protokolünü imzalayacağız. Mutluyuz, gururluyuz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Türk futbolunun gelişimi için çok önemli çalışmalara imza attık. Sürdürülebilir başarıları yakalamak için çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülke olduğunu belirten Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolumuzun gelişimi öz kaynaklarımızı etkili ve doğru şekilde kullanmamıza bağlı. Türk futbolunun yeni yüzyılda öz kaynaklarından yetiştireceği dünya yıldızları ile önemli bir atılım gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bunun için de kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor. Bu ekosistemi kurabilmenin birinci adımı da güçlü bir altyapıdan geçiyor. Bu anlamda biz toprağa ilk tohumu futbol akademileri projemiz ile attık. Süper lig kulüplerimize akademi kurma mecburiyeti getirdik. 2024 yılının sonuna kadar tüm Süper Lig takımlarının akademi kurmaları gerekiyor. Bu alanda antrenörlerimizi eğitmeye başladık. Şu anda 6-9 yaş arası için 2 antrenör, 9-13 yaş arası için 2 antrenör, 14-17 yaş arası için 3 antrenör, yine 17-19 yaş arası için 3 antrenör, 1 de direktör olmak üzere 11 kişi yetiştiriliyor. 20 takımımız var ve toplam 220 kişi eğitiyoruz. Nisan ayında çalışmayı başlattık. 6 ay boyunca antrenörlerin ücretlerini TFF olarak biz karşılayacağız. Gelecek yıl 1. Lig için de akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu çalışmalar bugünden yarına olacak şeyler tabii ki değil. Biz toprağa bir tohum atıyoruz. Futbol akademisi projemizin tam olarak işler hale gelmesiyle hem kulüplerimiz hem milli takımlarımız büyük bir kazanım sağlayacak. Toprağa ikinci tohumu da inşallah bugün Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yapacağımız iş birliği ile atacağız."

Avrupa'da altyapıları incelediklerini ve çocukların futbol eğitimlerine 6 yaşında başladığını gördüklerini aktaran Başkan Büyükekşi, "Ayrıca bu eğitim, Avrupa'da kulüplerin ve okulların iş birliği ile organize bir şekilde yürütülüyor. Biz de imzalayacağımız iş birliği protokolüyle her iki bakanlığımızın koordinasyonunda ilkokul ve ortaokullarda çocuklarımıza futbol eğitimi vereceğiz. Projemizle birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılında 100.000 çocuğa ulaşmak istiyoruz. Tabii bunun için öncelikle, bu çocuklarımıza futbol eğitimi verecek öğretmenlerimizi eğitmemiz gerekiyor. Hedefimiz her ilde kriterlere uyan yaklaşık 20 okul seçmek. Toplam 300 civarında okuldaki öğretmenlerimize antrenörlüğün ilk aşama eğitimini vermek. Burada, ilkokulda 3000-3500 sınıf öğretmenine, ortaokulda 2500-3000 beden eğitimi öğretmenine antrenörlük eğitimi vermeyi planlıyoruz. İlkokul öğretmenlerimize antrenör eğitiminin en alt basamağı olan 'Gönüllü liderlik antrenör eğitim' programı çerçevesinde eğitim vereceğiz. Ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerimize ise futbol uzmanlık alanında eğitim vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Antrenörlük eğitimi alan öğretmenlerimize diploma vereceğiz"

Eğitimlerin yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini dile getiren Büyükekşi, "Antrenörlük eğitimi alan öğretmenlerimize diploma vereceğiz. İlköğretimde başlatacağımız bu proje ile çocuklarımıza okullarda genç yaşta futbol kültürü kazandırmış olacağız. Ayrıca, futbol alanındaki öğrencilerimizin okuldan kulüplere geçişine daha sistematik bir yapı kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, spor liselerinde futbol branşına yönelik özel çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Futbol temalı spor liseleri ile yan branşı futbol olan spor liseleri sayısının ortak geliştirme çalışmaları ile arttırılmasını planlıyoruz. Futbol akademileri kapsamında Hollanda ve Belçika'ya gittik. Orada kulüplerin futbol akademilerinde yer alan çocukların haftanın 4 gününü çift antrenmanla ve 1 gününü maç yaparak geçirdiğini gördük. Bu sayede çok iyi eğitim alarak, okullarından da geriye kalmadan futbolcu olmak için büyük bir adım atmış oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz de bu iş birliği projesiyle kulüplerin altyapılarında yer alan yetenekli sporcuların veli izni dahilinde kulüp antrenmanlarına daha fazla katılabilmesini sağlamak istiyoruz." diyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığımız, ilgili mevzuatlarda gerekli düzenlemeleri yapıyor. Öğrencilerin muafiyetlerine dair süreleri artırıyor. Protokolümüz burada sözlü olarak ifade ettiklerimizle sınırlı kalmayacak. Gelişimi sürekli olarak takip edeceğiz. Her iki bakanlığımızla yapacağımız istişarelerle proje kapsamlarını da sürekli genişletebileceğiz. Yeni projeler ortaya koyabileceğiz. Hem futbol gelişim projesi ile hem de futbol akademilerinden yetişecek çocuklarımızı disiplinle, aşkla harmanlayıp dünya çapında yıldızlar çıkarmayı hedefliyoruz. Toprağa attığımız bu tohumları sabırla, şefkatle ve özenle yeşerteceğiz. Genç yaşta, doğru ve kaliteli eğitimle yetiştireceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin Türk futbolunun lokomotifi olacağına inanıyoruz. Bu değerli projelerin amacına ulaşması için futbolumuzun tüm paydaşlarının gerekli katkıları yapacağına yürekten inanıyorum. Futbolumuzda dönüm olacak iş birliği protokolümüzün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere her zaman destek olan sayın bakanlarımıza ve ilgili tüm bürokratlarına sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."

(Sürecek)