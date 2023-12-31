Futbol Gelişim Projesi ile 100 Bin Çocuk Futbolla Buluşacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi'yle 2023-2024 eğitim öğretim yılında 100 bin çocuğun futbolla buluşturulması hedefleniyor.

Proje çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından seçilen 16 pilot ilden birisi olan Kayseri'de eğitimler yapıldı. TFF eğitimcileri tarafından Kayseri'de 200 sınıf öğretmeni ve 65 beden eğitimi öğretmenine önce online daha sonra ise saha uygulama eğitimi verildi. ASKF Sümer Tesisleri'nde yapılan eğitime ayrıca Gençlik Spor il Müdürlüğü'nden 15 EYS antrenörü ve Erciyes Üniversitesi Spor Fakültesi Futbol uzmanlık öğrencileri katıldı. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı bu eğitime ayrıca seçilen 20 ortaokul ve 20 ilkokulda görev yapan öğretmenler katıldı.

Okullarda yapılacak olan projede çocuklara futbol eğitimi verilecek. - KAYSERİ