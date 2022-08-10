Futbol Federasyonu: Yabancı sayısı 21 değil, 14

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı oyuncu kuralıyla ilgili yaptığı bilgilendirmede, "21 yabancı uygulaması söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezonki gibi aynı anda sahada en fazla 8 yabancı, bununla birlikte yedek kulübesinde de en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu bulunabilecektir" ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

Türk Futbolunun marka değerini ve kalitesini yükseltmek hedefiyle görevini sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu, futbolun tüm paydaşları ile birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışmaya devam edecektir."