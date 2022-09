Futbol camiasından birliktelik mesajı! -1

- Futbol camiasından birliktelik mesajı!

Ali Koç: "Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır, kabul edilemezdir"

Mehmet Büyükekşi : "Futbol demek barış, dostluk, kardeşlik demek"

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırı sonrası, kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular birliktelik mesajı verdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, saldırının Türk futboluna yapıldığını vurgularken, TFF Başkanı Büyükekşi ise futbolun, barış, dostluk, kardeşlik demek olduğunu ifade etti.

Süper Lig kulüplerinin başkanları ile yöneticiler, beraberinde futbolcu ve teknik direktörlerle birlikte TFF'nin Riva'daki tesislerine gelerek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Ziyarete Beşiktaş Kulübü'nden Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve futbolcu Josef de Souza, Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Teknik Direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Fenerbahçe'den başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, Teknik Direktör Jorge Jesus, Operasyon Direktörü Mario Branco ve takım kaptanı Altay Bayındır'ın yanı sıra diğer kulüplerin başkanları, yöneticileri, teknik direktörleri ve bazı futbolcular katıldı.

Toplantıda; Galatasaray Adası'na yapılan saldırı ve Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren saldırganın konusu da masaya yatırıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un talebi üzerine Riva'daki geçmiş olsun ziyaretinden önce kulüplerin toplantı yaptığı öğrenilirken, bu toplantıda son dönemde yaşanan olaylar ve ekonomik sıkıntılar üzerinde duruldu.

Türk futbolunun tüm paydaşlarının yer aldığı fotoğraf çekiminin ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile kulüp başkanları ve yöneticiler, basın mensuplarının karşısında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yönetimine geçmiş olsun dileklerini ileterek, mesajlarını paylaştılar.

Ali Koç: "Türk futboluna geçmiş olsun"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Ali Koç, "Kulüpler Birliği Vakfı adına başkana, yönetim kurulu üyelerine, tüm çalışanlarına, Türk futboluna geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir daha tekrarlanmayacak bir olaydır. Ama sadece futbolun paydaşları değil, tüm halkımızı rahatsız eden bir konuyla karşı karşıyayız. Bakanlıklarımızın konuyu en ince detayına kadar irdeleyip olayları açığa çıkartacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Esas mesaj, radikal olaylarla karşı karşıya olmamız. Olağanüstü yaklaşımlar gerekir. Bu olağanüstü olayların dışında Türk futbolunda barış, fair-play olması için çok daha radikal yaklaşımlara ihtiyacımız olduğunu gördük. Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak, hangi kulübün oyuncusuna yapılırsa yapılsın, sebebi ne olursa olsun bu tür bir saldırı, hepimize yapılmıştır. Türk futboluna yapılmış bir saldırıdır, kabul edilemezdir. Korkuyorum ki doğru adımlar atılmazsa ileriye dönük olarak daha sık yaşanacağıyla ilgili riskler olduğunu düşünüyorum. Bir kulübün bir seyircisinin, maçta yaşandığı gibi bir eylemde bulunmasının koskoca bir camiayı bağlamaması gerektiğini düşünüyoruz. Camiaların bu sıkıntılarla tek başına uğraşmasındansa, hepimiz tek vücut, topyekun mücadele etmeliyiz. Bununla beraber Galatasaray camiasına da geçmiş olsun diyorum. Dursun başkanla da konuştuk. İnşallah bunlar meczup olaylardır, tesadüfen arka arkaya denk gelmiştir, bir daha yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

"Yeni sayfa açtığımız bir sezon oldu"

Taraftarlara çağrıda bulunan Ali Koç, "Çok daha fazla provokasyona maruz kalabiliriz. Konuyla ilgili bilincin artması gerekir. Tribünlerde sorumlu, akılı, tek arzusu kulübü desteklemek olan insanların da bilinçlendirmesi gerekmektedir. Bizler de buna ön ayak olmalıyız. 5'inci haftadayız, çok güzel başladık. Pek çok problemimiz olmasına rağmen. İçinde bulunduğumuz ekonomik ortam, sadece ülke ekonomisi olarak değil, bu sezonun sonunu getirmemiz mümkün gözükmüyor. Belki kulüplerin nefesi kasım-aralıkta tükenecek, bazıları ocakta-şubatta. Hepimizin nefesi bir yerde kesilecek. İlgili yerlere, en üst seviyelere derdimizi anlatmamıza rağmen fazla bir ilerleme sağlayamadık. Buna rağmen umutla başladığımız, yeni bir sayfa açtığımız bir sezon oldu. Bunun sebebi TFF değişimi. Kulüplerin ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını giderebilmek için her şeyin yapıldığını görüyoruz. Tabii ki her sorunu TFF çözemez. Bizim için niyet önemlidir. Pek çok konuda sorunlar ya çözülüyor ya da çözülmesi için girişimlerde bulunuluyor. Yeni transferler, yeni sezon, yeni sayfa, yeni heyecan, güzel başladık. 5'inci haftadayız. Yaşanan olağanüstü olaylar, stattaki gerginlikler, son bahsettiğimiz 3 olay bizi fazlasıyla endişeye sevk etti. Bu sorunların giderilmesinde ana faktör bizleriz. Kendi bahçemizi temizlemeliyiz. Hakem performansları çok önemli. Federasyonumuzun hakem performanslarıyla ilgili pek çok girişimde bulunduklarını görüyoruz. Hakem konuları bu sezona has bir durum değil. Sonucunda iyi ki güvenmişiz demek istiyoruz. Bu konuda hamleler yapıldığını biliyoruz. Bizler bu niyet çerçevesinde, söylemlerimizde azami hassasiyeti göstermemiz gerektiğinin farkındayız" ifadelerini kullandı.

"Ayrıştırma ortamı olması için atılan tohumların farkındayız"

Bazı basın mensupları ve TV programlarını eleştiren Koç, "İfade özgürlüğüne son derece önem veren bir insan olarak, ifade özgürlüğü ile ifade sorumsuzluğu arasındaki farkı anlayabilmemiz lazım. Bazı TV programlarında, sosyal medyada, başkanlara, yöneticilere, futbolculara, teknik direktörlere yapılan saldırılar, hakaretler Özellikle TV ortamında. Şu anda Türk futbolunda nefret ortamı olması için, ayrıştırma ortamı olması için atılan tohumların farkındayız. Biz bu konuyu topyekun, tüm kulüpler ve federasyonumuz olarak adreslememiz gerekmektedir. Esas kulüplerin taraftarlarını birbirleriyle kavga haline getirmek için ne yazık ki iklim son derece müsait. Bugün sosyal medya ortamında yaşananlar, aslında kulüplerin günlük icraatlerini, gelecek planlarını etkiler hale gelmiştir. Daha fazla takipçiyle illegal bahis sitelerinden bir ekonomi ve ticaret oluşturmak için şu an ülkemizde bir yapı ve iklim söz konusudur. Bu yapı, futbolun en önemli paydaşlarını, kulüpleri birbirine düşürmektedir. Bu yapıyla topyekun savaşmalıyız. Yok o yazar bunu yazmış, yok o bunu söylemiş. Bir önceki federasyonunun en büyük sorunu basında yapılan haberlerle etkilenip yönetmekti. Lütfen bu ortamdan uzak duralım. Federasyon ve kulüplerimiz kafa kafaya verdiği müddetçe, devletimizin ilgili birimleriyle birlikte çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Mehmet Büyükekşi: "Her zaman kol kola olursak bizi hiç kimse yıkamaz"

Ziyarete gelen başkan, teknik direktör ve futbolcuların kendilerine güç kattığını ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada, "Perşembe günü meydana gelen olaydan sonra başta cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız olmak üzere, birçok başkanımız özellikle mesaj atarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bugün de başkanlarımızın tümü, futbolcularımız, teknik direktörlerimiz buraya gelerek bize güç kattılar. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Değerli başkanlar tek tek söz aldı. İçlerinden gelenleri bizlere söylediler. Biz; bir olursak, beraber olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Her türlü sorunun üstünden gelebiliriz. Federasyon olarak ilk günden beri yönetim kurulumuzla birlikte sorun yok, çare var diye yola çıkarak her türlü soruna çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada paydaşlarımız son derece önemli. Özellikle bir taraftan kulüplerimiz, hakemlerimiz, gözlemcilerimiz, temsilcilerimiz, kurul üyelerimiz, teknik direktörler ve taraftarlarımız, başkanımız da az önce bahsetti. Nasıl içerde fotoğraf çektirirken kol kola girdik, her zaman kol kola olursak bizi hiç kimse yıkamaz. Dimdik ayakta dururuz. Bu birlik, beraberliğe çok fazla önem vermemiz lazım. Azimle çalışmamız lazım. Bizi hiçbir şey yıldıramaz. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Futbol şiddet, holiganizm değil; futbol demek barış, dostluk, kardeşlik demek"

Futboldaki sorunların bir günde oluşmadığını, bu sorunları çözmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükekşi, "Az önce Ali başkanımızın bahsettiği gibi sorunlar çok hızlı bir şekilde, bir günde oluşan sorunlar değil. Yıllardan beri oluşan sorunlar var. Bunlara çözüm önerilerimiz var. Ancak yavaş yavaş çözmeye çalışıyoruz. Hızlı olanları çözdük. Bundan sonraki dönemde de şunun altını çizmek istiyoruz; fair-play. Fair-play, TFF'nin ligler başlamayan önce gündeme getirdiği en önemli konuydu. Özellikle takip etmeyenler varsa, fair-play kurulu daha önce isim olarak vardı ancak uygulamaya girmemişti. Biz 9 kişiden oluşan kurulumuzu kurduk ve ilan ettik. 3 tane kadın kurul üyesi var. 3 tane medya mensubu var. Her ay toplanılacak. Ayın en centilmen futbolcusu, teknik direktörü, takımı, başkanı ve taraftarı seçilecek. Ben bunlara sadece manevi değil, maddi ödül de vereceğiz. Bu ödülü kulüplere kesilen cezaların bir kısmından vereceğiz. Amacımız; kötüden örnek olmaz, iyiden örnek olur. Örnek göstereceğiz, onları hem kamuoyunda bu ayın futbolcusu, bu başkanı, bu ayın takımı diye duyuracağız. Çünkü, futbol şiddet, holiganizm değil. Futbol demek barış, dostluk, kardeşlik demek. 1 hafta boyunca bu vahi olaydan dolayı geçtiğimiz 4 gün boyunca maçları 1 dakika geç başlattık. Buradan çağrı yapıyorum. 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. İnşallah hep beraber; kulüpler, federasyon, başkanlarımız, futbolcularımız, hakemler 100'üncü yıla yakışır bir sezon geçiririz. Çünkü; yapacağımız her şey aslında ligimizin marka değerini arttırmak için. Eğer marka değerini arttıramazsak hiçbir şeyde başarılı olamayız. Marka değerini arttırabilirsek; takımlarımız, milli takımlarımız daha güçlü olur. Burada başarıyı hep birlikte ortaya çıkartacağız. Birlikte başaracağız. Ben kulüp başkanlarımıza, teknik direktörlerimize, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız bana güç verdi" şeklinde konuştu.