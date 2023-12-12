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Futbol Camiası, MKE Ankaragücü Başkanı'nın Hakeme Saldırısını Kınadı

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Futbol camiası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Birçok teknik direktör ve futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıyı kınayarak, Halil Umut Meler'e destek verdi.

Futbol camiası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

Birçok teknik direktör ve futbolcu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla saldırıyı kınayarak, Halil Umut Meler'e destek verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum. Halil Umut Meler'e 'Geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." görüşlerini paylaştı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Türk futbol ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendisine, ailesine ve hakem camiasına 'Geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu 3 teknik adamın yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bitexen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.

Merih Demiral, Cenk Tosun, Mert Günok, Umut Nayir, Rıdvan Yılmaz ve Uğurcan Çakır'ın da aralarında yer aldığı birçok futbolcu da saldırıyı kınayarak hakem Meler'e desteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Spor

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