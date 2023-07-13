Adana'da Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek olan 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Spor Kulübü oyuncuları, haftada 200 kilometre yol kat ederek futbol hayallerini gerçekleştirmek için antrenman yapıyor. Kulüp Başkanı Mehmet İkram Taş, kızları futboldan uzaklaştırmamak için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

- Futbol aşkına 200 kilometre yol gidiyorlar

Kızların futbol sevgisi mesafe dinlemiyor

5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Spor Kulübü Başkanı Mehmet İkram Taş:

"Amacımız kızlarımızı futboldan uzaklaştırmamak"

"Elimizden geldiğince destek vereceğiz"

Yaren Özdemir: "Hayallerimizi başarmak için çabalıyoruz"

ADANA - Adana'da bu sene Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Spor Kulübü'nün oyuncuları haftada 200 kilometre yol kat ederek futbol hayallerini gerçekleştirmek için antrenmanda ter döküyor.

Tarımın başkenti Adana'da futbola gönül veren ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle hayallerini gerçekleştiremeyen kız çocukları için 5 Ocak Demirspor Kadın Futbol Spor Kulübü kuruldu. Adanalı iş insanı Mehmet İkram Taş'ın başkanlığında kulüp, TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele etmeye başlayacak. Yaklaşık 60 kız futbolcunun olduğu kulüpte, oyuncuların çoğu ise merkeze 100 kilometre uzaktaki Karataş ilçesinin köylerinde oturuyor. Kızlar, her hafta çarşamba günü Karataş ilçesinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki merkez Seyhan ilçesine gelip antrenman yaparken geri kalan günlerde ise tarlalarda antrenmanlarını sürdürüp hayallerinin peşinde koşuyor.

Bütün imkansızlıklara rağmen kulübe yeni başkan olan Mehmet İkram Taş ve antrenör Gökhan Özdemir, her türlü kötü alışkanlıktan kızları uzak tutmak için var güçleriyle çalışıyor.

"Birilerinin bu kulübe sahip çıkması gerek"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Kulüp Başkanı Mehmet İkram Taş, "Yeteneklerimiz var ancak takım gerçekten maddi ve manevi olarak çok kötü. Kulübümüze sahip çıkılmıyor. Birilerinin bu kulübe sahip çıkması gerekir. Gökhan hocam çok fazla yerde kapı çalmış ancak herkes vaat vermiş sadece. Kimse o vaatleri yerine getirmemiş. Bende bu kulübü ziyaret ettikten sonra ciddi anlamda içim parçalandı. Kulübe başkan olmayı kabul ettim" ifadelerini kullandı.

"Kızlarımızı topluma kazandırmamız lazım"

Kız futbolcuları topluma kazandırmak için çaba sarf ettiklerini aktaran Taş, "Bütün kızlarımızın hayalleri var. Ben vicdan yapıp başkanlığı kabul ettim ancak benimde gücüm bir yere kadar. Kızlar hepimizin kızları. Bu hayalleri gerçekleştirmek için herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Çoğu kızımızın yol parası dahi yok. Biz elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz. Amacımız bu kızlarımızı futboldan uzaklaştırmamak. Onları topluma kazandırmak. Adana olarak hepimizin bu kulübe sahip çıkması gerek. Çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Futbolcu olmak istiyoruz"

Karataş'ın Tuzla Mahallesi'nden antrenmana gelen Büşra Ete (15), iyi bir futbolcu olmak için çaba sarf ettiğini belirterek, "Ben Tuzla'dan geliyorum ancak ulaşım sıkıntım var. Futbolu çok seviyorum ve arkadaşlarımla çok uyum içerisinde çalışıyoruz. İyi bir şekilde de anlaşıyoruz. Sağ olsun başkanımız ve Gökhan hocamız yardımcı oluyor ancak bir yerde tıkanıyoruz. Herkes gibi bizim de hayallerimiz var. İyi bir futbolcu olmak istiyoruz. Umarım başaracağız" dedi.

"Hepimizin hayalleri var"

100 kilometre mesafeden futbol aşkı için gelen Yaren Özdemir ise, "Takımımız şuanda Kadınlar 3.Lig'inde mücadele ediyor. Ben Karataş'ın Kırmızıdam Mahallesi'nden 100 kilometre uzaktan buraya geliyorum. Gerçekten hepimizin hayalleri var. Bunları başarmak için çabalıyoruz. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz"diyerek düşüncelerini anlattı.