Futbol Antrenörü Didem Şentürk, Yüksekova'da Öğrencilere Eğitim Veriyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde memur eşini görmek için gelen futbol antrenörü Didem Şentürk, 300'e yakın öğrenciye eğitmenlik yapmaya başlamasıyla tatilini bırakıp Yüksekova'da kalmaya karar verdi.

Beden eğitimi ve futbol antrenörü olan Sivaslı Didem Şentürk, memur olan eşini ziyaret etmek için Yüksekova ilçesine geldi. Buradaki gençlerin spor yatkın olduğunu gören Şentürk, Halk Eğitim Merkezi'nde aldığı kursla Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki öğrencilere spor yönünde eğitimler verirken, gideceği tatilini bir kenara atarak ilçede kalmayı tercih etti.

Yaklaşık 300 çocuğa spor eğitimi verirken, öğrencileri tarafından ilgi odağı olan Didem Şentürk, "Ben Cumhuriyet Üniversitesi Benden Eğitimi Spor Yüksek Mesleki Okulu'ndan mezun oldum. Hem öğretmen hem de antrenörlük mezunuyum. Normalde buralı değilim ama buraya geldim. Yüksekova'ya geldiğimde gördüm ki burada spor konusunda çok büyük bir potansiyel var. Burada sporcular çok yetenekliler. Hem hava şartlarından olsun hem de coğrafi şartlarından olsun. Buradaki sporcular rakımdan dolayı daha sportif özelliklere sahip. Bunları gördüm. Bende dedim burada kurs açayım. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne gittim. Sağolsun Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin bize yardımcı oldu ve buradan ona teşekkür ediyorum. Bizde futbol kursumuzu açtık ve 300 sporcumuz var. Şuan tatilde olmam gerekiyorken, burada sporculara ders veriyorum. Aslında onları tanıdığım için ben mutluyum, onlarda mutlu. Ben tatilimi onlara armağan ettim" dedi. - HAKKARİ