Futbol akademileri, yetenekleri şekillendiriyor

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, bölgenin genç futbol yeteneklerine büyük destek sağlamaya devam ediyor. Gençlerin futbola olan ilgisini dikkate alarak gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Futbol Akademisi, her sezon daha fazla genç oyuncuya kapılarını açıyor.

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, Futbol Akademisi'nde yetişen sporcularla her sezon 9 farklı yaş grubunda müsabık platformlarda yer alıyor. Genç yetenekler, deneyimli antrenörlerin rehberliğinde teknik ve fiziksel becerilerini geliştiriyorlar. Akademinin başarılı eğitim programları, her geçen yıl daha fazla çocuk ve genç yaştaki futbol tutkununun yeşil sahalara adım atmasına imkan sağlıyor.

Amacımız, ülke futboluna katkı sağlamak

Futbol altyapı faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, futbol akademilerinde gençlere sporu sevdirmek ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için büyük bir çaba harcadıklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, "Futbol akademilerinde amacımız, geleceğin futbol yıldızlarını yetiştirerek bölge ve ülke futboluna katkı sağlamak. Çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek ve yeteneklerini geliştirmek için büyük çaba harcıyoruz. Spor akademilerimiz, sporcu öğrencilerimizin sadece futbol becerilerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal gelişimlerine de odaklanıyor. Disiplin, takım çalışması ve liderlik gibi değerler, genç yıldızlara aşılanıyor. Bu yaklaşım, sporcularımızın futbol sahası dışında da başarılı bireyler olmalarına yardımcı oluyor. Şu anda 9-19 yaş aralığında 200'e yakın lisanslı sporcu, akademilerimiz bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bunun yanı sıra 4 farklı tesiste binlerce sporcumuzun katılımıyla branşa özgü temel eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen teknik ekibimize teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP