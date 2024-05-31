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A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti

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STAT: Erzincan 13 Şubat Şehir StadyumuHAKEMLER: Alexandra Collin, Elodie Coppola, Clothilde Brassard, Clemence Goncalves (Fransa)TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 77 Kader Hançar), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Cennet Çal (Dk.

STAT: Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumu

HAKEMLER: Alexandra Collin, Elodie Coppola, Clothilde Brassard, Clemence Goncalves (Fransa)

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Ümran Özev (Dk. 77 Kader Hançar), Eda Karataş, Sejde Aylin Abrahamsson, İlayda Civelek, Meryem Cennet Çal (Dk. 85 Arzu Karabulut), Elif Keskin, Ebru Topçu, Miray Cin (Dk. 77 Derya Arhan), Busem Şeker (Dk. 46 Birgül Sadıkoğlu), Ece Türkoğlu

AZERBAYCAN: Aitaj Sharifova, Diana Mammadova (Dk. 68 Aysun Aliyeva), Zhala Mahsimova (Dk. 55 Vusala Seyfatdinova), Nigar Mirzaliyeva, Ayshan Ahmadova, Esra Manya, Mana Mollayeva, Sevinj Jafarzade, Kristinha Bakarandze, Peritan Bozdag (Dk. 90+2 Nazlıcan Parlak), Yeliz Acar

GOL: Dk. 43 (P) Ebru Topçu (Türkiye)

SARI KART: Aysun Aliyeva (Azerbaycan)

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, üçüncü maçında Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlıların golünü 43'üncü dakikada penaltıdan Ebru Topçu attı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, dördüncü maçında Azerbaycan ile 4 Haziran 2024 tarihinde Bakü'de karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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