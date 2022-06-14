Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu son maçında Danimarka'ya 3-2 yenildi. Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri I Grubu son maçında Danimarka'ya 3-2 yenildi. Vejle Stadyumu'ndaki mücadelede Ümit Millilerin gollerini 10. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+3. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydederken, ev sahibi ekibin golleri 18. dakikada O'Riley, 67. dakikada Isaksen ve 77. dakikada Kvistgaarden'den geldi. Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını daha önce kaybeden ay-yıldızlılar, 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ettiği grup maçlarında 4 yenilgi alarak, grubu 3. sırada tamamladı. AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Danimarka Futbol Spor Haberler

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