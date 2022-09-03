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Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

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Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Almanya'ya 3-0 yenildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Almanya'ya 3-0 yenildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Almanya, 57. dakikada Felicitas Rauch, 59. dakikada Klara Bühl ve 77. dakikada Lea Schüller'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki 5. yenilgisini alan A Milli Kadın Futbol Takımı, 10 puanla 4. sırada kaldı.

Türkiye, gruptaki 10. müsabakasında 6 Eylül Salı günü Portekiz'e konuk olacak.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor

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