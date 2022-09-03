Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Spor Haberleri A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Almanya'ya 3-0 yenildi. A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Almanya'ya 3-0 yenildi. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Almanya, 57. dakikada Felicitas Rauch, 59. dakikada Klara Bühl ve 77. dakikada Lea Schüller'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla gruptaki 5. yenilgisini alan A Milli Kadın Futbol Takımı, 10 puanla 4. sırada kaldı. Türkiye, gruptaki 10. müsabakasında 6 Eylül Salı günü Portekiz'e konuk olacak. Spor Kaynak: AA / Fatih Çapkın Almanya Futbol Spor Haberler

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