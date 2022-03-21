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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri 1. Tur B Grubu'nun ikinci haftasında iki maç sona erdi.

2022 FIFA Dünya Kupası Okyanusya Elemeleri 1. Tur B Grubu'nun ikinci haftasında iki maç sona erdi.

Yeni Zelanda, 45. ve 73. dakikalarda Chris Wood, 71. dakikada Elijah Just ve 90+3. dakikada penaltıdan Clayton Lewis'in ağları sarsmasıyla ağırladığı Fiji'yi 4-0'lık skorla geçti.

Papua Yeni Gine ise konuk ettiği Yeni Kaledonya'yı 8. dakikada Tommy Semmy'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Konuk ekipte Jean-Luc Decoire, 88. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçların ardından iki maç sonunda 6 puanla B Grubu'nda liderliğe yükselen Yeni Zelanda, elemelerin final aşamasına çıkmayı garantiledi. Papua Yeni Gine ise 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

2022 FIFA Dünya Kupası, Yeni Zelanda, Okyanusya, Fiji, Spor, Haberler

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