Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Haberler

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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Ukrayna Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı 3-1 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaline yükseldi.

Ukrayna Milli Futbol Takımı, İskoçya'yı 3-1 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finaline yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle 24 Mart'ta yapılamayan play-off turu yarı final maçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta oynandı.

Yarmolenko'nun 33. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 üstünlükle giden Ukrayna, Yaremchuk'un 49. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı.

İskoçya, McGregor'un 79. dakikadaki golüyle umutlandı ancak Ukrayna, Dovbyk'in 90+5'inci dakikada kaydettiği golle maça noktayı koydu.

Bu sonuçla Ukrayna, 5 Haziran'da oynanacak play-off finalinde Galler'in rakibi oldu.

Galler-Ukrayna maçının galibi, Katar'ın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'nda İngiltere, ABD ve İran'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele edecek.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Dünya Kupası Play Off Ukrayna Futbol Spor Haberler

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