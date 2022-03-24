Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri - Haberler

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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda, A ve B gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda, A ve B gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı.

Güney Kore, İran, Japonya ve Suudi Arabistan'ın 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmayı garantilediği elemelerin 9. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Güney Kore-İran: 2-0

Lübnan-Suriye: 0-3

Irak-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0

B Grubu

Avustralya-Japonya: 0-2

Vietnam-Umman: 0-1

Çin-Suudi Arabistan: 1-1

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Dünya Kupası, Güney Kore, İran, Asya, Spor, Haberler

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