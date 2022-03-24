Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri
AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda, A ve B gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı.
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri 3. turunda, A ve B gruplarında 9. hafta maçları tamamlandı.
Güney Kore, İran, Japonya ve Suudi Arabistan'ın 2022 Katar Dünya Kupası'na katılmayı garantilediği elemelerin 9. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Güney Kore-İran: 2-0
Lübnan-Suriye: 0-3
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri: 1-0
B Grubu
Avustralya-Japonya: 0-2
Vietnam-Umman: 0-1
Çin-Suudi Arabistan: 1-1
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor