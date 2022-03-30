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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

AA - Fatih Erel - Spor
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu 5 maçla tamamlandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu 5 maçla tamamlandı.

Turu geçen Senegal, Gana, Kamerun, Fas, ve Tunus, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası katılma hakkı kazandı.

İlk maçlarda ve rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Senegal-Mısır: 1-0 (0-1) - (Penaltılarla, Senegal 3-1 galip ayrıldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Nijerya-Gana: 1-1 (0-0) - (Gana, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Cezayir-Kamerun: 1-2 (1-0) - (Kamerun, deplasman golü avantajıyla Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Fas-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 4-1 (1-1) - (Fas, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

Tunus-Mali: 0-0 (1-0) - (Tunus, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı)

AA / Fatih Erel - Spor

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Play Off, Afrika, Spor, Haberler

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