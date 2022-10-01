Futbol: 2022 Ampute Dünya Kupası Spor Haberleri İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan 6 grupta oynanan karşılaşmalarla sürdü. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan 6 grupta oynanan karşılaşmalarla sürdü. Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam eden turnuvanın ikinci gününde 11 maç oynandı. Şampiyonada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Japonya-Almanya: 3-0 Meksika-Kolombiya: 1-1 Polonya-Özbekistan: 1-3 Haiti-Liberya: 4-1 İngiltere-ABD: 0-1 İspanya-Tanzanya: 0-2 Arjantin-Endonezya: 3-0 İtalya-Irak: 2-0 Angola-Uruguay: 4-0 İrlanda-Fas: 0-6 Brezilya-İran: 0-1 Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever İstanbul Türkiye Futbol Spor Haberler

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