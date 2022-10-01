Futbol: 2022 Ampute Dünya Kupası
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İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan 6 grupta oynanan karşılaşmalarla sürdü.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan 6 grupta oynanan karşılaşmalarla sürdü.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam eden turnuvanın ikinci gününde 11 maç oynandı.
Şampiyonada bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Japonya-Almanya: 3-0
Meksika-Kolombiya: 1-1
Polonya-Özbekistan: 1-3
Haiti-Liberya: 4-1
İngiltere-ABD: 0-1
İspanya-Tanzanya: 0-2
Arjantin-Endonezya: 3-0
İtalya-Irak: 2-0
Angola-Uruguay: 4-0
İrlanda-Fas: 0-6
Brezilya-İran: 0-1
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor