Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Haberler

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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

AA - Fatih Hepokur - Spor
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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur ikinci maçında İsrail'e 2-1 yenildi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur ikinci maçında İsrail'e 2-1 yenildi.

Manavgat İlçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde yapılan maçta İsrail'in gollerini 39. dakikada Stav Arazi (Penaltıdan) ve 71. dakikada Shani Sirota attı. Türkiye'nin tek golünü ise 44. dakikada Mesude Alayont kaydetti. Ay-yıldızlı ekipte 38. dakikada Suhde Nur Arpacı kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer maçta Arnavutluk, Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, grupta son maçını 11 Nisan Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacak.

AA / Fatih Hepokur - Spor

Avrupa Şampiyonası, İsrail, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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