Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur - Haberler

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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

AA - Fatih Hepokur - Spor
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Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-2 yendi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Tur ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 3-2 yendi.

Manavgat İlçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 5. ve 35. dakikalarda Beyza Kara ile 62. dakikada Rozalin Özdemir kaydetti. Kıbrıs Rum Kesimi'nin golleri ise 7. dakikada Anna Sofocleous ve 47. dakikada Lelia Rolandi'den geldi.

Karşılaşmayı, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'de takip etti.

Gruptaki diğer maçta İsrail, Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, grupta ikinci maçını 8 Nisan Cuma günü İsrail, son maçını ise 11 Nisan Pazartesi günü Arnavutluk ile yapacak.

AA / Fatih Hepokur - Spor

Avrupa Şampiyonası, Kıbrıs Rum Kesimi, Futbol, Milli, Spor, Haberler

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