Futbol: 15 Yaş Altı UEFA Gelişim Turnuvası
Türkiye 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası üçüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'a normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılarla 5-4 mağlup oldu.
Türkiye 15 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası üçüncü maçında ev sahibi Hırvatistan'a normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılarla 5-4 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Varazdin kentindeki Sloga Varazdin Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlıların golü 58. dakikada Hüseyin Şen'den gelirken, Hırvatistan 81. dakikada Ante Simovic'le beraberliği yakaladı.
Normal sürenin beraberlikle tamamlanmasının ardından geçilen penaltı atışlarında Hırvatistan 5-4'lük skorla kazanan taraf oldu.
Türkiye, UEFA Gelişim Turnuvası'nda daha önce oynadığı maçlarda Slovenya'yı 4-2 mağlup ederken, Slovakya'yı da normal süresi 1-1 biten mücadelede penaltılarla 5-3 yenmişti.