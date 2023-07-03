Furya'ya Steven Gerrard'da katıldı! Oda oraya gidiyor

Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard, Suudi Arabistan takımı Al-Ittifak'ın yeni teknik direktörü oldu. Takımda Türkiye Liginden tanıdığımız Berat Özdemir ve Tisserand gibi oyuncular da yer alıyor.

Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard'da Suudi Arabistan furyasına katıldı.

Benzema, Kante, Neves, Koulibaly, Brozovic ve Mendy gibi yıldızların trasfer olduğu Suudi Arabistan'a teknik direktör olarak Jorge Jesus'dan sonra Steven Gerrard'da katılmış oldu.

STEVEN GERRARD ARABİSTAN'DA!

Suudi Arabistan takımı Al-Ittifak, teknik direktör olarak Steven Gerrard'ın getirildiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada İngiliz teknik adamla sözleşme imzalandığı açıkladı.

TAKIMDA TÜRK FUTBOLCU BERAT ÖZDEMİR'DE BULUNUYOR

Körfez ekibinin kadrosunda Trabzonspor'dan transfer edilen Berat Özdemir de yer alıyor. Berat geçen sezon Arabistan'da 27 maçta 1 gol atabildi. Kadroda Berat'ın yanı sıra Fenerbahçe forması giyen Tisserand'da bulunuyor.

Gerrard son olarak Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştırmış Ekim 2022'de ise yollarını ayırmıştı. Aston Villa ile 40 maça çıkan Gerrard, 1.18 puan ortalaması tutturmuştu.