Furkan Tunçel, Elazığ Bisiklet Temsilcisi Oldu

Furkan Tunçel, Elazığ Bisiklet Temsilcisi Oldu
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Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun genel kurulunda alınan karar neticesinde, Furkan Tunçel Elazığ Temsilciliği görevine atandı. Tunçel, bisiklet sporuna katkıda bulunacağını belirtti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Elazığ Temsilciliği'ne Furkan Tunçel atandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun son genel kurulunda alınan karar doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayıyla Elazığ Temsilciliği görevine sporcu Furkan Tunçel atandı. 8 yıldır aktif olarak bisiklet sporuyla ilgilenen ve bugüne kadar önemli projelerde yer alan ELDAK Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan Furkan Tunçel, Elazığ'da bisiklet sporunun gelişimine katkı sunacağını söyledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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