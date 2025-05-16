Furkan Tunçel, Elazığ Bisiklet Temsilcisi Oldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu Elazığ Temsilciliği'ne Furkan Tunçel atandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun son genel kurulunda alınan karar doğrultusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın onayıyla Elazığ Temsilciliği görevine sporcu Furkan Tunçel atandı. 8 yıldır aktif olarak bisiklet sporuyla ilgilenen ve bugüne kadar önemli projelerde yer alan ELDAK Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan Furkan Tunçel, Elazığ'da bisiklet sporunun gelişimine katkı sunacağını söyledi. - ELAZIĞ