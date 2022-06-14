Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu

Karadağ'ın Bar kentinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu.

Karadağ'ın Bar kentinde yapılan Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Kayserili sporcu Furkan Mutlu Balkan Şampiyonu oldu.

Milli sporcuların 5 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak ikinciliği elde ettiği şampiyonada yarışan TOHM Kayseri atletizm sporcusu Furkan Mutlu 2 bin metre engel yarışında şampiyonluğu elde ederken, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcusu Ahmet Selim Yıldırım da 800 metre yarışını beşinci olarak tamamladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda başarıyla temsil eden sporcular ile antrenörleri Süleyman Altınok ve Zehra Polat Şarvan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Atletizm Kayseri Karadağ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title